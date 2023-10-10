В Склифе нашли новый способ лечить тяжелый порок сердца

Операцию проводят через маленький прокол

В Институте Склифосовского появилась возможность лечить тяжелый порок сердца через маленький прокол в бедре.

72-летнему мужчине нужно было заменить протез митрального клапана сердца, который разделяет левые предсердие и желудочек. Его поставили восемь лет назад, и спустя годы он начал выходить из строя. Раньше пациенту пришлось бы вновь разрезать грудную клетку. Но на этот раз операцию провели эндоваскулярно - через маленький прокол. Уже через сутки пенсионер был переведен в обычную палату, а спустя неделю смог отправиться домой.

"И этот новый протез прослужит те же 7-8-10 лет, а если придется и вновь вернуться к лечению этого больного из-за ригидности створок, мы вновь туда поместим такой же клапан, не удаляя старые", - объяснил Леонид Коков, руководитель научного отдела неотложной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии Склифа.

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