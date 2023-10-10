Жители нескольких домов в Балашихе не могут избавиться от управляющей компании

Та навязывает свои услуги

На руках документы, в глазах растерянность. Проводить общее собрание дома у местных жителей уже вошло в плохую привычку. На повестке один и тот же вопрос - как избавиться от новой управляющей компании?

"Без нашего ведома управляющая компания, которая нас обслуживала, сдала полномочия другой управляющей компании, которую мы не выбирали, не учувствовали, не голосовали. Второго числа октября мы узнали в чате дома и вывесили объявление о том, что к нам пришла управляющая компания УК "Энтузиаст", - рассказывает местная жительница.

Такая же проблема у жителей сразу трех соседних домов. Причем сценарий развития событий один и тот же, и компания та же. Жильцы голосуют за новую управляющую компанию, собирают подписи и оформляют необходимые документы. Правда, сами собственники о том, что якобы сделали и что подписали, узнают уже задним числом.

"В протоколе, который мы запросили и распечатали, и в договоре указана моя предыдущая фамилия, которую я сменила год назад. Подписи стоят не похожие ни на старую, ни на новою фамилию. Паспортные данные стоят, которые не совпадают со старым и новым паспортом. И все это сделано одним днем. И, конечно же, это факт мошенничества", - продолжает женщина.

А пока жители решают возникшую проблему, обязательства по обслуживанию дома выполняет, как и прежде, старая организация. Причем как только люди доказывают свою непричастность к незаконным выборам, им приходится снова обращаться в суд.

"В течение года появляются три разных протокола по выбору одной и той же управляющей компании. Собственники идут в суд, оспаривают данные протоколы. В период вступления в силу появляются новые протоколы", - говорит местный житель.

Связаться с "энтузиастами" по телефону или тем более лично - задача не из простых. На звонки никто не отвечает, а в офисах, кроме секретаря, никого нет.

По словам экспертов, даже на начальной стадии разбирательств у жилинспекции просто связаны руки, поскольку проверять подлинность протоколов общего собрания они не могут.

"Вопрос в том, что жил инспекция не будет контролировать поддельность подписей. Она не занимается выявлением подделки подписей. Если они хотят что-то новое, то собирается новое собрание с новыми подписями, с новыми протоколами и делается видеозапись", - объяснила председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова.

А еще желательно делать все это в присутствии нотариуса, тогда есть шанс в суде не просто доказать факт мошенничества, но и наказать нарушителей. Впрочем, сейчас на проблему жителей домов по улице Агрогородок обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По факту фальсификаций документов компанией "Энтузиаст" уже возбудили уголовное дело.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"