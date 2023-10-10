В Третьяковке впервые за 65 лет открылась масштабная выставка Николая Рериха

Мастера помнят по мистическим пейзажам, которые он создавал в поисках сакральной земли

"Если бы тебя не было, тебя нужно было бы придумать": так Николаю Рериху говорил его коллега, режиссер Александр Санин. Настолько он был незаменимым и уникальным человеком. Он создавал картины, иконы, скульптуры, костюмы и декорации для театра. Вдохновение он находил в своих многочисленных путешествиях: Европа, Америка, Азия. Но при этом всегда оставался верен России.

"Рерих очень старался во имя русского искусства, во имя национального искусства по всему миру и всегда выступал, писал в своих статьях и выступал с лекциями, пропагандируя русское искусство. О чем, кстати, и говорил Дягилев: "Мы с тобой должны объединиться за рубежом пропагандировать русское искусство", - рассказывает куратор выставки Владимир Никишин.

Самый большой экспонат в коллекции галереи, который впервые будет представлен на этой выставке, - театральный занавес для постановки "Половецкие пляски". О нем все слышали, но в новейшие времена мало кто видел. Много десятилетий оно хранилось намотанным на специальный вал. На полотне - раздольная степь с пологими холмами и половецкие шатры, откуда неспешно поднимается дым. Общая площадь поверхности грандиозного произведения - 230 квадратных метров.

"Это уникальное полотно, которое было написано по эскизам Николая Рериха в 1909 году. И надо сказать, что судьба этого фонового занавеса совершенно уникальна. Спектакль "Половецкие пляски" был таким спектаклем-рекордсменом, даже в формате "Дягилевских сезонов", и по самым скромным подсчетам этот спектакль был поставлен не менее 2000 раз", - указала Александра Орловская, художник-реставратор.

Этот замечательный проект сопровождают важные числа: 150 лет со дня рождения Рериха, и 65 лет - с момента проведения его предыдущей выставки в Третьяковской галерее. За это время наследие и послание мастера стали еще более ценными.

Он был не просто человеком искусства. Рерих старался донести идеи веры и миролюбия через образы святых, праведников и героев.

"Актуальнейшим образом звучат сейчас мысли Рериха о сохранении культурного наследия, о том, что без культуры, без науки невозможно движение вперед. И пакт Рериха, который подписали очень многие страны, это важнейший документ, который говорит о том, что нужно защищать памятники культуры, которые совершенно беззащитны во времена мировых войн, мировых катаклизмов", - отметила Татьяна Карпова, заместитель генерального директора по научной работе Третьяковской галереи.

Две важнейших части выставки - Восток и Запад. Он много сделал, чтобы культура Востока была более понятной западному человеку. Искусствоведы считают, что Николай Рерих сам стал своеобразным мостом между этими двумя цивилизациями.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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