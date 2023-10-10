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В Центре воспроизводства Московского зоопарка появился детеныш альпаки

15:09
  • вторник
  • 10 октября 2023

Самку с первенцем поселили в отдельный вольер

В Центре воспроизводства Московского зоопарка под Волоколамском теперь можно увидеть детеныша, который недавно родился в семействе альпака.

Окрас белый с рыжими пятнами - точно как у матери. Самку с первенцем поселили в отдельный вольер, чтобы дать чаду окрепнуть. Впрочем, детеныш уже с интересом осваивает территорию и даже не прочь пообщаться с посетителями.

Родительница не отходит от него ни на шаг. Отец семейства явно скучает по подруге - часто зовёт ее. Но та поглощена новорожденным и всю свою нежность отдает ему.

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