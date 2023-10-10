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Focus: выборы в Гессене и Баварии стали катастрофой для Шольца

13:47
  • вторник
  • 10 октября 2023

Коалиционному правительству необходима перезагрузка

Прошедшие в Баварии и Гессене выборы стали катастрофой для коалиционного правительства Олафа Шольца, передает издание Focus со ссылкой на комментарии политических аналитиков.

Шольц обвинил Путина в желании "завоевать Украину"
Партия Шольца потерпела поражение на выборах в Баварии и Гессене

Как отметили авторы публикации, коалиционные партии – Социал-демократическая партия, "Зеленые" и "Свободная демократическая партия" – катастрофически проиграли.

По данным аналитиков, многие немцы недовольны разницей между словами и реальными делами действующего главы правительства Олафа Шольца.

"Шольц может считать, что он хороший канцлер, но это не так. И чем громче он говорит, как он хорош, тем больше сомнений у населения", - заявил один из политологов издания, чьи слова приводит РИА Новости.

Авторы подчеркнули, что для продолжения своей деятельности правительственная коалиция должна инициировать перезагрузку. В противном случае в Германии может произойти народное восстание, в результате которого кабинету министров страны придется уйти в отставку.

Напомним, что выборы в двух федеральных землях завершились в минувшее воскресенье. В обоих случаях лидирующие позиции сохранили оппозиционные Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы – ХДС/ХСС. Позднее в издании Spiegel подчеркнули, что СДПГ Олафа Шольца потерпела крупнейшее в истории поражение в этих регионах.    

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