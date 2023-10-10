ВС России отразили четыре атаки штурмовиков ВСУ в Харьковской области

Противник потерял до 25 военных

Вооруженные силы (ВС) России за сутки отразили четыре атаки штурмовых отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

Бои произошли в районе населенного пункта Лиман Первый в Харьковской области, говорится в ежедневной сводке министерства обороны России.

Атака проводили подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии.

На купянском направлении противник потерял до 25 военных и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены американская артиллерийская система М777, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

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