ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России отразили четыре атаки штурмовиков ВСУ в Харьковской области

13:27
  • вторник
  • 10 октября 2023

Противник потерял до 25 военных

Вооруженные силы (ВС) России за сутки отразили четыре атаки штурмовых отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

Бои произошли в районе населенного пункта Лиман Первый в Харьковской области, говорится в ежедневной сводке министерства обороны России.

Атака проводили подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии.

На купянском направлении противник потерял до 25 военных и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены американская артиллерийская система М777, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.