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В США предупредили о тяжелых последствиях войны в Израиле для Украины

13:39
  • вторник
  • 10 октября 2023

Вашингтон может перенаправить ресурсы давнему союзнику

В американских политических кругах будет, вероятно, все чаще звучать мнение, что Белому дому нужно сделать выбор в пользу давнего союзника Израиля и перенаправить всю помощь туда вместо Украины. Такое заявление сделал журналист CNN Стивен Коллинсон.

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По мнению Коллинсона, "последствия нападения на Израиль могут также негативно повлиять на другой приоритет Байдена — конфликт на Украине".

Журналист предположил, что представители Республиканской партии в Конгрессе, недовольные продолжением поддержки Киева, будут требовать "отдать приоритет своему старому другу" — Израилю.

Ранее источники рассказали, что Белый дом и Конгресс обсуждают объединение военной помощи Израилю и Украине. В настоящее время рассматривается "общая жизнеспособность" данной идеи.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский "боится и нервничает", поскольку опасается утратить финансовую и военную поддержку стран Запада из-за нового витка напряженности между Палестиной и Израилем.

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