УЕФА отменил решение допустить до соревнований юношеские сборные России

Этому предшествовало массивное давление на организацию

Исполком УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России (спортсмены в возрасте до 17 лет) к международным турнирам под своей эгидой.

Молодым российским спортсменам изначально разрешили играть без флага и гимна при условии, что соревнования проводятся не в России. Это могло стать первым шагом к возвращению взрослых команд России в международные турниры.

Однако сборные Англии, Польши и некоторых других стран объявили об отказе проводить матчи со сборной России. Под мощным давлением Запада УЕФА пересмотрел свое решение, сообщает РИА Новости.

В июле сообщалось, что российские юниорские команды допущены к участию в международных турнирах под эгидой УЕФА. Эта новость вызвала резкую реакцию Украины, которая требовала сохранить отстранение всех спортсменов из России.

При этом президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщал, что ОКР планирует финансово компенсировать спортсменам пропуск международных соревнований. Уже разрабатывается проект соответствующего документа.

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