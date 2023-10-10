Тактику боевиков ХАМАС сравнили с действиями ВСУ

Им удалось захватить несколько городов

Боевики палестинского движения ХАМАС применяют против Израиля тактику, схожую с действиями украинских военнослужащих, передает издание The Drive со ссылкой на комментарии аналитиков.

Как отметили авторы публикации, боевики ХАМАС активно применяют против ЦАХАЛ малые мобильные группы. Примечательно, что в первые месяцы конфликтной ситуации на Украине командование ВСУ использовало аналогичную тактику.

Используя украинскую тактику на достаточно обширной территории, высокомобильным группам палестинского движения удалось захватить как минимум несколько крупных населенных пунктов Израиля, подчеркнули аналитики издания.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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