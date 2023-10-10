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Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

14:11
  • вторник
  • 10 октября 2023

Развязку открыли на месяц раньше срока

Сергей Собянин открыл движение по транспортной развязке на пересечении дублера улицы Люблинская и южного направления Московского скоростного диаметра. Ее открыли на месяц раньше срока.

"Сдаем сегодня сложный и важный объект – развязка на Московском скоростном диаметре, которая соединяет несколько важных улиц: Люблинская, Краснодарская, Ставропольская. Таким образом, улучшает транспортную доступность четырех районов Юго-Восточного административного округа. В дальнейшем дорога будет проложена до Третьего транспортного кольца, пройдет мимо "Южного порта" (территория перспективной застройки "Южный порт") до территории строительства нового городского центра, деловых и жилых районов", – сказал Собянин.

Строительство было начато в декабре 2020 года. В результате значительно улучшена транспортная доступность районов Печатники, Люблино, Кузьминки, Текстильщики и Марьино, в которых проживают свыше 780 тыс. человек.

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