Ситуация в регионе резко обострилась

Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц виновны в обострении палестино-израильского конфликта. Такое мнение высказал во вторник, 10 октября, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик заявил, что "Соединенные Штаты Америки вместе с Брюсселем наводнили оружием Украину, а руководство Украины, те, кто у них там управляет всем, взяли и перепродали его в страны Ближнего Восток", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные союзники киевского режима "доигрались": передаваемое Западом Украине оружие активно применяется в Израиле.

Представитель Кремля Дмитрий Песков счел очевидным то, что "сотни тысяч тонн вооружений, которое коллективный Запад направляет на территорию Украины, не полностью оседают там". При этом он отверг инсинуации о якобы попытках России развязать войну на Ближнем Востоке, подчеркнув, что они являются безосновательными, а сам палестино-израильский конфликт имеет очень глубокие корни.

При этом заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков напоминал, что действия Запада на Ближнем Востоке представляли собой деструктивный курс и "попытку перечеркнуть схему двугосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта".

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