Константин Меладзе продал особняк на Рублевке за 350 миллионов

Сделкой купли-продажи занимается мать композитора

Константин Меладзе продал свой дом в элитном поселке "Миллениум парк" на Рублевке за 350 млн рублей, передает Mash со ссылкой на анонимный источник из близкого окружения композитора.

В доме площадью 700 квадратных метров имеются четыре спальни, в которых установлена итальянская мебель ручной работы, гостиная, спортзал и хамам, уточнили в издании.

По данным Mash, сделкой купли-продажи особняка занимается пожилая мать композитора. Именно она согласилась продать элитную недвижимость сына, пока тот находится за границей.

Перед внесением задатка новый хозяин дома поставил условие – полная конфиденциальность. По этой причине журналистам так и не удалось узнать, кому именно достанется семейное поместье Меладзе.

На днях украинская певица Вера Брежнева подтвердила развод со своим мужем, продюсером Константином Меладзе. Певица не озвучила причины распада семьи.

Брежнева и Меладзе тайно расписались в 2015 году, при этом слухи об их романе гуляли с начала нулевых. Ради экс-солистки "ВИА Гры" композитор оставил прежнюю семью.

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