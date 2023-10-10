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Израиль пересмотрел призыв к жителям Газы бежать в Египет

14:45
  • вторник
  • 10 октября 2023

Есть только определенные зоны, которые нужно оставить

Армия Израиля отрицает, что кто-либо официально призывал жителей Газы покинуть ее и уехать в Египет.

На текущий момент Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывала жителей Газы не приближаться к определенным зонам, передает РИА Новости. Официального призыва Израиля к жителям Газы, чтобы они бежали в Египет, не было.

Ранее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт заявил, что советует всем палестинцам покинуть Газу через КПП "Рафах", который находится на границе с Египтом.

"Пограничный переход все еще открыт. Всем, кто может выбраться, я бы посоветовал уйти", - передает его слова The Times of Israel.

8 октября Израиль объявил, что находится в состоянии войны после того, как палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар. 

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