Володин пообещал релокантам Магадан за "подлые поступки" против России

Таких россиян не ждут в стране

Уехавшим из России гражданам, которые критиковали нашу страну, не стоит возвращаться. Такое мнение высказал во вторник, 10 октября, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик уточнил, что говорит "о релокантах, тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории России, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму".

Каждый такой человек должен понимать, что в России его не ждут, а "если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен", цитирует Володина "Интерфакс".

Ранее Володин отмечал, что более половины граждан России, уехавших после февраля 2022 года, уже вернулись домой, и этот процесс продолжается. Однако тем, кто еще не вернулся, нужно задуматься, что их ожидает в чужой стране.

Глава государства Владимир Путин заявлял, что "пускай люди поживут, там, где считают нужным", однако при этом предупреждал, что "одно дело жить в среде своего языка и культуры, а другое дело — в отрыве от них".

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