Андрей Бочкарёв: В Москве ведётся проектирование участка дублёра Люблинской улицы

Начать строительство планируется до конца этого года

Продолжается проектирование участка дублёра Люблинской улицы от Третьего транспортного кольца до пересечения с Московским скоростным диаметром. Его протяжённость составит чуть больше 13 километров. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

По его словам, будут построены две эстакады, три путепровода и четыре надземных пешеходных перехода. Новая магистраль должна решить проблему транспортной доступности активно развивающейся территории Южного порта и бывшей промзоны "ЗИЛ". Начать строительство планируется до конца этого года.

"Шестиполосная магистраль, помимо Люблинской улицы, разгрузит также Волгоградский проспект и проспект Андропова. Кроме того, дорога создаст новую транспортную связь с Южным направлением МСД", – отметил Бочкарёв.

Проект увеличит пропускную способность одного из самых загруженных мест в ЮВАО.

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