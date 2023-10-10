Путин заявил о провале политики США на Ближнем Востоке

Вашингтон пытался монополизировать урегулирование

Нынешнее обострение в Израиле – яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани выразил сожаление в связи с последними событиями в регионе.

Российский лидер отметил, что встреча проходит на фоне резкого обострения мировых кризисов. По словам Путина, обострение на Ближнем Востоке ярко показало провал политики Вашингтона, который пытался монополизировать процесс урегулирования.

Проблема в том, что США не заботились о поиске приемлемых для обеих сторон решений и компромиссов. Вашингтон продвигал собственные представления о том, как это должно быть сделано – при этом оказывая давление на обе стороны конфликта и не учитывая коренные интересы палестинского народа, приводит слова президента России РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"