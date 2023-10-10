Путин назвал способ решения палестино-израильского конфликта

Российский лидер прокомментировал обострение ситуации на Ближнем Востоке

Для разрешения палестино-израильского конфликта нужна реализация решений Совета Безопасности ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства. Такое заявление сделал во вторник, 10 октября, президент России Владимир Путин.

Российский лидер принимает премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани. Политики обсудили резкую эскалацию ситуации на Ближнем Востоке. Путин подчеркнул, что позиция и Ирака, и России "заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю".

Единственным путем к миру в регионе, по словам президента России, является обретение Палестиной независимости на основе норм международного права и соответствующих резолюций Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Ранее Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию вокруг сектора Газа, однако не стал на данном этапе пытаться принять какой-либо общий документ. В настоящее время в центре внимания всемирной организации находится помощь гражданскому населению региона и способы прекращения насилия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что позиция Запада вызывает серьезные вопросы, поскольку "они говорят, что Израиль должен победить, уничтожить террористов — и точка". Однако "никогда после того, как ситуация успокаивалась, не прилагались усилия, чтобы устранить главную причину того, что подрывает ситуацию на Ближнем Востоке".

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