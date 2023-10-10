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В ООН назвали непозволительной полную блокаду сектора Газа

15:43
  • вторник
  • 10 октября 2023

Ограничения граждан в товарах первой необходимости нарушают международное право

Полномасштабная блокада сектора Газа запрещена международным гуманитарным правом. Об этом в ходе брифинга заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

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Накануне глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что власти страны отдали приказ о полной блокаде сектора Газа. По словам министра, это означает, что в ближайшее время в регионе "не будет ни электричества, ни еды, ни топлива".

Подобного рода действия правительства Израиля не только лишают гражданских лиц товаров первой необходимости, но и ставят под угрозу их жизнь, отметил политик.

"Введение блокады запрещено международным правом", - заявил Тюрк, чьи слова приводит РБК.

Он также добавил, что любые ограничения для реализации блокады того или иного государства, прежде всего, должны быть оправданы военной необходимость, в противном случае действия инициаторов блокады будут расцениваться как преступления против человечества.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу.

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