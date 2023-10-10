Российских школьников познакомят с технологиями мессенджеров

Принять участие смогут школьники с 1 по 11 класс

С 16 октября по 12 ноября VK проведёт новый этап всероссийского образовательного проекта "Урок цифры". Тема урока этого года — "Мессенджеры". Школьники изучат особенности цифровых сервисов для общения и познакомятся с возможностями учебного профиля Сферум в VK Мессенджере, а также узнают об IT-профессиях, которые необходимы для создания и развития мессенджеров.

Школьники смогут примерить на себя роли IT-специалистов, которые создают и развивают сервисы цифровых коммуникаций и смогут попробовать свои силы в решении задач, с которыми ежедневно сталкиваются мобильные разработчики, дизайнеры, продакт- и комьюнити-менеджеры. Ребята также узнают, как устроена модерация контента, как создавать и поддерживать сообщества в мессенджере. Помимо этого они научатся настраивать собственный чат-бот, а также создадут стикерпаки для школьных чатов. Для старшеклассников, которые захотят узнать больше о навыках и задачах специалистов, работающих с мессенджерами, VK запустит специальное направление в профориентационном симуляторе "Тест-драйв IT-профессий" вместе с экспертами VK Мессенджера.

В "Уроке цифры" по теме мессенджеров смогут принять участие школьники с 1 по 11 класс с компьютера, планшета или смартфона. Для этого нужно перейти на сайт проекта "Урок цифры" и в каталоге выбрать урок от VK. Ученики и педагоги получат доступ к материалам и смогут выбрать уровень в зависимости от возраста: 1–4, 5–8, 9–11 классы. Приступить к занятиям можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"