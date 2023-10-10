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Путин рассказал о ключевом направлении сотрудничества с Ираком

15:45
  • вторник
  • 10 октября 2023

В Москве находится с визитом глава иракского правительства

Москва и Багдад успешно координируют работу в рамках ОПЕК+ для стабилизации ситуации на мировых энергорынках. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

Президент подчеркнул, что энергетика — это ключевое направление взаимодействия между Россией и Ираком.

Российские компании работают в Иране весьма успешно, совокупный объем их инвестиций достигает 19 млрд долларов. Имеются перспективы дальнейшего развития взаимодействия, цитирует Путина РИА Новости.

В ноябре 2022 года Путин общался с Судани по телефону. Российский лидер отмечал, что попытки ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов.

При этом Путин подчеркивал, что сложности на глобальном энергетическом рынке возникли не вчера и не из-за конфликта на Украине: проводя недальновидную политику, Запад начал пренебрегать углеводородным топливом, а это спровоцировало удорожание данного вида ресурсов.

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