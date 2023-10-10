В ООН собирают доказательства военных преступлений Израиля и ХАМАС

Нарушившие международное право должны быть привлечены к ответственности

Независимая комиссия ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях начинает сбор доказательств военных преступлений, совершенных всеми сторонами конфликта. Об этом говорится в пресс-релизе комиссии. В нём подчеркнуто, что все те, кто нарушил международное право и сделал мишенью гражданские лица, должны быть привлечены к ответственности. Ну а Евросоюз не намерен прекращать финансовые выплаты для оказания помощи Палестине. Это объявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Тем временем по всему миру идут митинги в поддержку действий как Израиля, так и Палестины.

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Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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