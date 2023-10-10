ВС России продвинулись вперед в районе Пятихаток в Запорожье

Потерь личного состава нет

ВС России добились определенных успехов в районе села Пятихатки в Запорожской области. Российские военные продвинулись вперед на несколько сотен метров, сообщил в Telegram председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Активная работа российских штурмовых групп на участке Жеребянки — Пятихатки началась с раннего утра. Как сообщил Рогов, в результате контратакующих действий ВС России есть продвижение в несколько сот метров. Интенсивные боевые действия продолжаются, потерь среди личного состава нет.

Минобороны России ранее сообщило об ударе ВС России в районе населенного пункта Работино Запорожской области. По данным военного ведомства, поражена живая сила и техника 65-я механизированная бригада ВСУ.

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