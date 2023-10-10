Шойгу проинспектировал завод по выпуску ЗРК "Бук-М3"

Министр проверил ход выполнения гособоронзаказа

Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник, 10 октября, проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в Ульяновске.

Генерал армии подчеркнул, что продукция "Алмаз-Антея" востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции.

Глава предприятия рассказал о готовности досрочно передать армии России очередной дивизион "Бук-М3" до конца месяца, первый такой дивизион он уже отгрузил досрочно в сентябре, сообщает РИА Новости.

До того Шойгу посетил Новосибирский авиазавод имени Чкалова, который занимается серийным выпуском, ремонтом и модернизацией истребителей- бомбардировщиков Су-34. Министр обсудил с руководством предприятия создание комплекса по разработке и производству беспилотников большой дальности.

В Красноярском крае глава Минобороны проинспектировал производственные цеха предприятия "Красмаш", в которых изготавливают новейшее российское вооружение, у которого нет аналогов в мире — ракеты стратегического комплекса пятого поколения "Сармат".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"