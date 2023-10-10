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Силуанов назвал приватизацию одним из источников пополнения бюджета

16:10
  • вторник
  • 10 октября 2023

Обсуждения по этому поводу начнутся уже в следующем году

Приватизация государственных активов рассматривается в качестве одного из возможных источников пополнения бюджета страны. Об этом в ходе интервью телеканалу "Россия-24" заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

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"У нас есть еще один ресурс – конечно, это приватизация активов государства", - заявил Силуанов, чьи слова приводит ТАСС.

Как отметил министр, специалисты ведомства планируют рассмотреть такой источник пополнения отечественного бюджета уже в следующем году. По его словам, приватизация будет реализовываться без утраты контроля над активами со стороны государства.

Он также добавил, что приватизация стала бы отличным источником финансирования бюджетных расходов.

Ранее глава Минфина России Антонов Силуанов заявил, что на данный момент главными приоритетами бюджетной политики страны являются укрепление оборонной промышленности, поддержка участников военной спецоперации на территории Украины и выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.

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