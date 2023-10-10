Русские могут обнаружить любую цель, считает западный эксперт

Российская разведка обладает сложной, многоуровневой системой, которую Киеву не удастся обрушить. Русские могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар, убежден экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

В подтверждение своих слов полковник привел случай с британскими и натовскими советниками. Они находились в 48 километрах от линии фронта. Тем не менее, западные инструкторы вместе с сотнями солдат ВСУ были уничтожены артиллерийским ударом, сообщил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Godfrey Bloom Official.

Полковник также отметил, что ответные действия Израиля в секторе Газа могут привести к масштабной войне. По мнению бывшего советника Пентагона, такие действия вызовут гнев и отвращение всего мусульманского мира, они могут спровоцировать более масштабную войну, в которую будут вовлечены Иран и Турция.

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