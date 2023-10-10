ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России ликвидировали натовских инструкторов на Украине

16:36
  • вторник
  • 10 октября 2023

Русские могут обнаружить любую цель, считает западный эксперт

Российская разведка обладает сложной, многоуровневой системой, которую Киеву не удастся обрушить. Русские могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар, убежден экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

ВКС разбомбили лагерь с иностранными инструкторами в Черниговской области
FT: западные инструкторы признали провал контрнаступления ВСУ

В подтверждение своих слов полковник привел случай с британскими и натовскими советниками. Они находились в 48 километрах от линии фронта. Тем не менее, западные инструкторы вместе с сотнями солдат ВСУ были уничтожены артиллерийским ударом, сообщил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Godfrey Bloom Official.

Полковник также отметил, что ответные действия Израиля в секторе Газа могут привести к масштабной войне. По мнению бывшего советника Пентагона, такие действия вызовут гнев и отвращение всего мусульманского мира, они могут спровоцировать более масштабную войну, в которую будут вовлечены Иран и Турция.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.