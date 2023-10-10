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Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года

16:58
  • вторник
  • 10 октября 2023

Мэр рассказал о росте деловой активности

Экономика Москвы успешно адаптировалась к введенным против России санкциям. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр отметил рост деловой активности в основных отраслях экономики, включая производственный и потребительский секторы. "Исходя из этого, утвердили прогноз социально-экономического развития города на 2024–2026 годы", – сообщил Собянин.

По его словам, уровень официально зарегистрированной безработицы останется на историческом минимуме. При этом производство обрабатывающей промышленности будет расти более чем на 6%, а инвестиции в основной капитал – более чем на 5%.

Ранее Собянин представил основные направления развития столицы в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума.

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