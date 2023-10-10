Газопровод Balticconnector поврежден в экономической зоне Финляндии

Поврежден также кабель передачи данных

Финская пограничная и береговая охрана обнаружили место утечки на газопроводе Balticconnector. Повреждение обнаружилось в экономической зоне Финляндии, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиском в Эстонии. Накануне оператор трубопровода Gasgrid Finland сообщил о его перекрытии из-за необычного падения давления в трубе.

Финский премьер сообщил, что власти страны начали расследование. Выяснилось, что поврежден также кабель передачи данных – скорее всего, в экономической зоне Эстонии. Эксперты утверждают, что эти повреждения не могут быть вызваны естественными причинами, передает РИА Новости.

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