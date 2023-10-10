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Медведев уличил Зеленского в связях с террористами запрещенной ИГ

17:39
  • вторник
  • 10 октября 2023

С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума, отметил зампред Совбеза

Киевский режим имеет традиционные связи с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ ("Исламское государство"). Связи эти основаны на идеологической близости, утверждает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

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Медведев прокомментировал заявление украинского лидера, который ранее сообщил, что за движением ХАМАС стоит Россия. Зампред Совбеза заметил, что с наркоманами бессмысленно говорить на языке разума. Они не могут включить мозги, сгоревшие под действием белого порошка.

По мнению Медведева, отвечать им надо следующим образом: ИГИЛ – традиционный партнер киевского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете. Исламисты регулярно получает крупные спонсорские взносы от клики Зеленского, а также разнообразное оружие, которое украдено укронацистами из поставок НАТО, написал зампред Совбеза в Telegram.

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