С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума, отметил зампред Совбеза

Киевский режим имеет традиционные связи с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ ("Исламское государство"). Связи эти основаны на идеологической близости, утверждает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев прокомментировал заявление украинского лидера, который ранее сообщил, что за движением ХАМАС стоит Россия. Зампред Совбеза заметил, что с наркоманами бессмысленно говорить на языке разума. Они не могут включить мозги, сгоревшие под действием белого порошка.

По мнению Медведева, отвечать им надо следующим образом: ИГИЛ – традиционный партнер киевского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете. Исламисты регулярно получает крупные спонсорские взносы от клики Зеленского, а также разнообразное оружие, которое украдено укронацистами из поставок НАТО, написал зампред Совбеза в Telegram.

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