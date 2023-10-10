Ракета ХАМАС попала в отель в Ашкелоне

В городе третий раз за день звучат сирены воздушной тревоги

В городе Ашкелоне на юге Израиля третий раз за день звучат сирены воздушной тревоги. Одна из ракет, запущенных боевиками ХАМАС, попала в отель Regina.

Бригады "Аль-Кассам" – это военное крыло ХАМАС – ранее предупреждали о намерении нанести ракетный удар по городу. Жителей Ашкелона призывали эвакуироваться, им дали время до 17.00.

Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа утром 7 октября. После массированных ракетных ударов бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта превысило 1 тысячу, число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 788, передает РИА Новости.

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