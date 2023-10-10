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Спасатели обнаружили тела 200 израильтян в атакованном ХАМАС кибуце

18:36
  • вторник
  • 10 октября 2023

В числе убитых – 40 детей

Тела 200 израильтян, убитых боевиками, обнаружили спасатели в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля. Этот населенный пункт был уничтожен ХАМАС в первые дни вторжения.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал i24NEWS, в числе убитых – 40 детей, у некоторых отрублены головы. Для осмотра разрушений в Кфар-Азе во вторник были приглашены представители прессы.

Атака на Израиль из сектора Газа началась утром 7 октября. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Израильская армия обороны, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа, израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

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