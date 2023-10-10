ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин заявил о необходимости создания опорной сети дорог

22:31
  • вторник
  • 10 октября 2023

Это важная задача

Выполнение пятилетнего плана дорожных работ сегодня глава кабмина Михаил Мишустин обсудил с руководителем Росавтодора Романом Новиковым. Он рассказал премьеру, что в этом году введены в строй более 50 километров новых федеральных трасс. Ещё почти 1,5 тысячи километров магистралей отремонтированы.
Собянин открыл движение транспорта по новой дороге от Троицка до Щербинки

При этом работы проходили в летний период - в условиях роста интенсивности движения. Так, в Приморском крае удалось устранить заторы на Кипарисовом путепроводе, в Кабардино-Балкарии обновили трассу к нацпарку "Приэльбрусье", в Карелии - к нацпарку "Кижи", в Псковской области - к Псково-Печёрскому монастырю.

На особом контроле - дороги в новых регионах. Их разделили на региональные, местные и федеральные. Последние войдут в опорную сеть страны. Она будет состоять из магистралей, которые связывают между собой важнейшие транспортные точки.

"Важная задача – создание в стране единой опорной сети транспортной инфраструктуры. Мы соответствующую транспортную стратегию приняли, где учли, в том числе, предложения вашего ведомства. И летом приняли необходимые законодательные поправки для того, чтобы все вопросы по ускорению строительства и приведению в нормативное состояние автомобильных трасс были решены", - отметил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дорожное строительство
Дорожное строительство
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.