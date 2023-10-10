Мишустин заявил о необходимости создания опорной сети дорог

Это важная задача

Выполнение пятилетнего плана дорожных работ сегодня глава кабмина Михаил Мишустин обсудил с руководителем Росавтодора Романом Новиковым. Он рассказал премьеру, что в этом году введены в строй более 50 километров новых федеральных трасс. Ещё почти 1,5 тысячи километров магистралей отремонтированы.

При этом работы проходили в летний период - в условиях роста интенсивности движения. Так, в Приморском крае удалось устранить заторы на Кипарисовом путепроводе, в Кабардино-Балкарии обновили трассу к нацпарку "Приэльбрусье", в Карелии - к нацпарку "Кижи", в Псковской области - к Псково-Печёрскому монастырю.

На особом контроле - дороги в новых регионах. Их разделили на региональные, местные и федеральные. Последние войдут в опорную сеть страны. Она будет состоять из магистралей, которые связывают между собой важнейшие транспортные точки.

"Важная задача – создание в стране единой опорной сети транспортной инфраструктуры. Мы соответствующую транспортную стратегию приняли, где учли, в том числе, предложения вашего ведомства. И летом приняли необходимые законодательные поправки для того, чтобы все вопросы по ускорению строительства и приведению в нормативное состояние автомобильных трасс были решены", - отметил Мишустин.

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