Путин поздравил телекомпанию НТВ с юбилеем

НТВ отмечает 30-летие

Наши коллеги с НТВ сегодня принимают поздравления - телекомпании исполнилось 30 лет. Первый эфир нового частного канала состоялся в Санкт-Петербурге 10 октября 1993 года. Начиналось всё с информационных передач.

Теперь здесь самый разнообразный контент: от познавательных программ до развлекательных шоу. Оперативность, достоверность и объективность при освещении важнейших событий в работе коллектива отметил Владимир Путин. В своей телеграмме президент подчеркнул: НТВ сегодня считается одним из признанных лидеров телевидения с проверенными временем традициями. За прошедшие годы канал реализовал немало творческих идей в эфире, обрел своих преданных зрителей.

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