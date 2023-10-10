Число погибших в Израиле россиян увеличилось до четырех

Количество пропавших без вести также возросло

Число погибших в результате нападения на Израиль боевиков ХАМАС граждан России возросло до четырех. Об этом сообщили в российском посольстве в Тель-Авиве.

По данным пресс-секретаря дипмисии Марины Рязановой, на 17.00 известно о гибели четырех российских граждан, имевших также гражданство Израиля. Кроме того, в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся шестеро россиян.

Ранее посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов сообщил, что заявления с просьбой об эвакуации из Израиля подали в дипмиссию сотни российских граждан. По данным дипломата, рейсы из Тель-Авива в Сочи и Минеральные Воды совершают две российские авиакомпании, передает ТАСС.

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