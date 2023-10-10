Палестина обвинила армию Израиля в применении запрещенных боеприпасов

Число жертв с обеих сторон растет

Израиль переходит к полномасштабному наступлению, ХАМАС будут уничтожать без компромиссов - с таким заявлением выступил глава минобороны страны Йоав Галлант. В свою очередь МИД Палестины обвинил армию противника в применении запрещенных боеприпасов с фосфором. Тем временем число жертв с обеих сторон продолжает расти. В результате вторжения ХАМАС погибли более тысячи израильтян. Ответные бомбардировки в секторе Газа унесли жизни свыше 800 палестинцев. Новые данные опубликовали и в нашем посольстве - число россиян, погибших в результате эскалации, достигло четырех. Еще шестеро пропали без вести.

Больницы города Газа работают на пределе возможностей. Машины скорой не успевают доставлять и выгружать раненых после серии авиаударов. Отделение неотложной помощи сейчас окружено родными пострадавших. Каждый из них надеется найти своих близких, судьба которых неизвестна. В министерстве здравоохранения Палестины предупреждают – запасы лекарств на исходе. Конвои с медикаментами готовы, но Израиль препятствует их въезду.

Этой ночью израильские военные перекрыли подачу воды в сектор Газа. Также прекращены поставки электроэнергии и топлива. Президент Палестины Махмуд Аббас назвал блокаду преступлением против человечности.

Под звуки взрывов проходят похороны журналистов, погибших под завалами жилой башни. В руинах этот некогда престижный район Аль-Рималь. Люди в панике сейчас снимают все, что происходит вокруг. Порой, не понимая, что вот-вот снова будет прилет.

Сообщается, что израильская армия рекомендовала представителям зарубежных СМИ покинуть территорию. Прилеты в Газе идут волнами, каждые четыре часа. Более 1700 ударов. Рушатся склады с оружием и командные пункты ХАМАС. Здания мечетей и школы складываются, как картонные. А в них, по данным палестинских журналистов, были убежища для мирных жителей.

Сирены воздушной тревоги весь день не смолкают в Израиле. Вечером боевики ХАМАС выпустили более 100 ракет в сторону Ашкелона. Кое-где спасает система "Железный купол", отражая мощные залпы. Но некоторые ракеты все же достигают целей. В городе пожары.

Перед серией ударов боевики ХАМАС выпустили предупреждение, дав людям срок 5 часов вечера, чтобы покинуть город. Бомбардировка Ашкелона - показательный жест, уточняют палестинцы. И если Израиль не прекратит свою политику, бригады Кассам полностью уничтожат город. Но и на этом не остановятся. И такие же залпы будут по другим городам.

Накануне группировка ХАМАС заявила, что пленных ждет казнь в ответ на каждый удар Израиля. Появилась информация, что многие из тех израильтян, кто был захвачен в заложники, уже мертвы. Людей исламисты расстреливали по дороге.

Шани Лук повезло больше, она в больнице. Ранее ее мать записывала обращение к палестинцам с призывом отпустить дочь. Кадры, где девушка лежит без сознания со сломанными ногами в машине с бойцами ХАМАС, разлетелись по сети. В момент атаки она находилась на музыкальном фестивале на юге Израиля. Тогда погибли не меньше 260 человек. Сколько оказалось в заложниках у террористов - неизвестно. Сообщается, что некоторые смогли укрыться в бункере, но боевики забросали его гранатами. Те, кто успел уехать, попали под огонь других джихаддистов на "дороге смерти".

В армию менее чем за сутки призваны 360 тысяч резервистов. Идет укрепление южных ворот страны. Представитель ЦАХАЛа подтвердил - военные полностью контролирует карман Сектора Газа.

"Продолжайте изо всех сил" — с такой подписью Биньямин Нетаньяху опубликовал видео ударов по Газе. По последним данным, число погибших со стороны сектора Газа возросло до 788 человек. Более 4 тысяч получили ранения. В Израиле погибли 1000 человек, пострадавших свыше двух с половиной тысяч.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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