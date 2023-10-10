Россию не избрали членом СПЧ ООН из-за давления США

Американцы развернули беспрецедентную антироссийскую кампанию

Россию не избрали членом Совета по правам человека ООН на 2024-2026 годы на выборах в Генассамблее всемирной организации. На место в Совете от группы стран Восточной Европы претендовали Болгария, Россия и Албания.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая сообщила, что США развернули беспрецедентную кампанию, чтобы не допустить избрания России в состав СПЧ. По ее словам, днем ранее американцы выступили в Совете Безопасности с призывом не голосовать за Россию. Также представители США рассылали другим делегациям сообщения с призывом голосовать за Албанию.

По итогам голосования Болгария набрала 160 голосов, Албания — 123, Россия — 83, передает РИА Новости. Российские представители подчеркивают, что западные страны используют Совет для достижения своих политических целей.

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