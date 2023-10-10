"Наглый предатель": Зеленскому запретили выступать в парламенте Румынии

Визит украинского лидера в Бухарест закончился скандалом

Румыния и Украина подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Произошло это во время пребывания Владимира Зеленского в Бухаресте. Его визит туда сопровождался скандалом - румынский парламент отказал главе киевского режима в праве выступить в его стенах. Недовольство Зеленским и его политикой нарастает во многих странах.

Осознав, что крупным европейским странам он уже надоел, Зеленский решил прокатиться по ближайшим соседям. А вдруг и там что-то дадут. Накануне он побывал в Молдавии. Оттуда перебрался в Румынию, где украинского президента встречали со всеми почестями. Он же в ответ продолжал вещать про Украину, которая якобы стоит на страже европейских ценностей и демократии.

"Я благодарен Румынии за все пакеты помощи. И за то, что мы обговорили сегодня. Будут хорошие новости по артиллерии и ППУ. Очень благодарю за это", - заявил Зеленский.

Планировал Зеленский выступить и перед румынским парламентом. Однако многие депутаты оказались против. Перед самым его приездом сенатор Диана Шошоакэ прямо заявила: если украинский президент попадется ей в стенах этого законодательного органа, она за себя не ручается.

"Я вам вот что скажу, господин премьер-министр, если я поймаю его в парламенте, это будет плохо! Не смейте сажать его в румынский парламент! Румыны должны выйти на улицы и не допустить въезда в нашу страну этого наглого бессовестного предателя, в том числе и своей страны", - заявила она.

В итоге в парламенте Зеленский так и не выступил. С точки зрения профита эта поездка в Румынию вообще оказалась безрезультатной. Да и попиариться особо не получилось. Западные СМИ сейчас увлечены Израилем. Украина отошла на второй план, что, конечно, крайне беспокоит киевский режим. И с точки зрения поставок оружия, и с точки зрения финансовой подпитки, давать которую многим странам уже надоело. Вот, например, что об этом пишет польская пресса, сравнивая Польшу и Украину с гостями, пришедшими в один ресторан:

"Мы все это время заказывали не для себя, а для гостей за соседним столиком. Никто не показывал нам меню с ценами, и никто не интересовался блюдами, которые они заказывали другим за наш счет. К тому же, оказалось, что блюда были по дороге из кухни украдены, а гость, которому мы их оплатили, оказался неблагодарным и наглым".

Конечно, в Польше скоро выборы. И правящая партия таким образом хочет перетянуть на свою сторону голоса тех, кто против помощи Украине. А число таких людей растет. Причем, во многих европейских странах, заставляя правящие верхушки волноваться. В той же Германии партии, входящие в коалицию, на днях с треском проиграли местные выборы в землях Гессен и Бавария. А это, между прочим, крупнейшие промышленно развитые регионы ФРГ. Не добавляют оптимизма нынешним властям ФРГ во главе с канцлером и свежие опросы, согласно которым более половины немцев уже выступают за проведение досрочных федеральных выборов.

Брожение наблюдается и по ту сторону океана. Заморозка помощи Украине со стороны США хоть и выглядит мерой временной, но все же несет в себе определенные риски. Оттого в Белом доме судорожно ищут варианты, как возобновить финансирование украинского проекта. Про один из таких вариантов накануне сообщил телеканал NBC:

"Администрация Байдена и ключевые фигуры Конгресса активно обсуждают увязку помощи Израилю с дополнительным финансированием Украины, чтобы добиться реализации обоих бюджетных приоритетов, сообщил представитель администрации и двое проукраинских законодателей-республиканцев".

То есть в целом Зеленскому есть из-за чего волноваться. Особенно, если на Ближнем Востоке все затянется. Оттого на встрече с премьер-министром Румынии украинский гарант выглядел крайне подавлено. Тем более, что и дела на фронте у ВСУ идут не очень.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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