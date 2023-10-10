Франция решила отправить спецрейс для эвакуации граждан из Израиля

Известно о гибели восьмерых французов

Спецрейс отправится 12 октября из Франции для эвакуации граждан республики из Израиля. Об этом заявила глава французского МИД Катрин Колонна. Министр привела последние данные о жертвах в результате атаки ХАМАС.

По информации Колонны, в результате обострения на юге Израиля погибли 8 граждан Франции. Еще 20 французов числятся пропавшими без вести. В числе пропавших без вести – как минимум один ребенок.

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа напали на территорию Израиля. По последним данным, в результате столкновений и обстрелов почти 800 палестинцев погибли, еще свыше 4 тысяч ранены. С израильской стороны жертвами конфликта стали более 1 тысячи граждан Израиля, ранены около 3,5 тысячи, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"