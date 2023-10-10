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Норвежские сейсмологи сообщили о взрыве в районе газопровода Balticconnector

21:00
  • вторник
  • 10 октября 2023

Он был зафиксирован в ночь на 8 октября

В районе газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией в Балтийском море, в ночь на 8 октября был зафиксирован возможный взрыв. Как сообщили в норвежском сейсмологическом объединении NORSAR, магнитуда события оценивается в 1. Это, по данным норвежцев, намного ниже, чем у взрыва на "Северных потоках" в сентябре 2022 года.

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Оператор финской газотранспортной системы Gasgrid Finland ранее заявил, что в ночь на воскресенье был перекрыт подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Причиной стало необычное падение давления в трубе, что может означать наличие течи. Высказывались версии о внешнем воздействии на трубопровод.

Возможный взрыв был зафиксирован в 20 километрах к северу от эстонского города Палдиски. Как сказано в заявлении на сайте сейсмологов, это произошло в 01.20 по местному времени 8 октября 2023 года, передает РИА Новости.

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