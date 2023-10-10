Израильская армия начала полноценное наступление на сектор Газа

Глава минобороны пообещал изменить Газу "на 180 градусов"

Движение ХАМАС хотело перемен в Газе. Оно их получит – все изменится на 180 градусов, заявил глава минобороны Израиля. Йоав Галант сообщил, что израильская армия перешла к полноценному наступлению на сектор Газа.

Издание Times of Israel передает со ссылкой на неназванного чиновника в египетской администрации, что Израиль готовится к многомесячной наземной кампании. В свою очередь, высокопоставленный израильский военный сообщил журналистам, что главная цель армии – ликвидация лидеров ХАМАС.

Нападение ХАМАС на территорию Израиля началось утром 7 октября. Движение объявило о начале военной операции, по городам Израиля выпустили около 3000 ракет. Боевики проникли в населенные пункты возле границы и захватили более 100 заложников.

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