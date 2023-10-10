Абхазия объявила о готовности вступить в Союзное государство

Решение подтвердил глава МИД республики

Абхазия готова вступить в Союзное государство России и Белоруссии. Это подтвердил министр иностранных дел республики Инал Ардзинба.

В программе "Большая игра" на Первом канале Ардзинба рассказал о своей встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Он подчеркнул, что Сухум активно изучает опыт союзного строительства – в частности, 28 интеграционных программ, начиная от таможенного регулирования и заканчивая налогообложением.

Ардзинба напомнил, что абхазский лидер Аслан Бжания по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Абхазия готова к участию в Союзном государстве. Министр отметил, что это полностью соответствует коренным интересам абхазского народа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"