Путин обсудил палестино-израильский конфликт с Эрдоганом

Лидеры России и Турции говорили по телефону

Ситуацию вокруг сектора Газа обсудили в телефонном разговоре президенты России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган оценили меры по предотвращению роста напряженности между Израилем и Палестиной, сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Президент Турции заверил главу российского государства, что Турция приложит все усилия для установления спокойствия в регионе. Лидеры двух стран оценили инициативы по предотвращению гуманитарной катастрофы в зоне палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

Боевики ХАМАС из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля утром 7 октября. Группы вооруженных радикалов проникли в приграничные районы страны. Армия обороны Израиля объявила о готовности к войне, а 10 октября глава Минобороны заявил о начале полноценного наступления на сектор Газа.

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