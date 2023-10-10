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Путин обсудил палестино-израильский конфликт с Эрдоганом

22:06
  • вторник
  • 10 октября 2023

Лидеры России и Турции говорили по телефону

Ситуацию вокруг сектора Газа обсудили в телефонном разговоре президенты России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган оценили меры по предотвращению роста напряженности между Израилем и Палестиной, сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Израильская армия начала полноценное наступление на сектор Газа
Число погибших в Израиле россиян увеличилось до четырех

Президент Турции заверил главу российского государства, что Турция приложит все усилия для установления спокойствия в регионе. Лидеры двух стран оценили инициативы по предотвращению гуманитарной катастрофы в зоне палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

Боевики ХАМАС из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля утром 7 октября. Группы вооруженных радикалов проникли в приграничные районы страны. Армия обороны Израиля объявила о готовности к войне, а 10 октября глава Минобороны заявил о начале полноценного наступления на сектор Газа.

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