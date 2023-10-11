Военный эксперт Коротченко дал прогноз по участию Ирана в нынешнем конфликте

Ждать ли масштабной интифады?

Премьер-министр Ирака назвал выступление ХАМАС "восстанием палестинцев". Насколько масштабным оно может стать? Каков риск того, что в конфликт будут вовлечены другие арабские группировки, например, ливанская "Хезболла"? Кто сможет убедить Израиль и ХАМАС согласиться на переговоры?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Хезболла" - это прокси, за которым стоит Тегеран. А для Тегерана сегодня гораздо важнее решать свои собственные задачи - разобраться с ядерной сделкой, разморозить свои активы. Все это говорит о том, что масштабной интифады (арабское освободительное движение - прим.ред.), скорее всего, не произойдет, а Иран займет аккуратную и умеренную позицию", - отметил эксперт.

Полный комментарий Игоря Коротченко смотрите в видео

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