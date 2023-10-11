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Израиль и ХАМАС продолжают обмениваться массированными ракетными ударами

07:46
  • среда
  • 11 октября 2023

ЦАХАЛ готовится к наземной операции

Израиль и палестинское движение ХАМАС продолжают обмениваться массированными ракетными ударами. В ЦАХАЛ заявили о поражении за сутки 450 целей на территории сектора Газа, передает "ТВ Центр".

В их числе - военно-морские объекты, которые террористическая организация использует для атак на израильское побережье. Сообщается, что взорван дом командующего военным крылом исламистов Абу Халида - погибли его ближайшие родственники.

По данным ООН, с начала конфликта свои дома покинули более 250 тысяч жителей автономии. Со своей стороны, ХАМАС обстреливает город АшкелОн. Стрельба слышна в Восточном Иерусалиме.

А на юг Израиля продолжают прибывать мобилизованные. Армия готовится к наземной операции. Уже доставлена первая партия боеприпасов из США. На данный момент в нашем посольстве подтвердили гибель четырех россиян, еще шестеро пропали без вести.

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