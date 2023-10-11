А также два пикапа и два беспилотника

На краснолиманском направлении расчетами РСЗО "Град" уничтожены опорник и минометные позиции националистов, сообщили в Минобороны России.

Экипажи "Солнцепеков" точно поразили скопление боевиков в районе Андреевки. Авиация группировки "Запад" нанесла 14 ударов по бригадам ВСУ. Общие потери противника на купянском направлении за сутки составили более четырех взводов живой силы, два пикапа и два беспилотника.

А на донецком участке фронта замаскированные укрепрайоны и бронетехнику националистов уничтожили наши штурмовики Су-25. Экипажи "Грачей" поразили все намеченные цели. Маневренные, послушные в управлении и оснащенные современным вооружением боевые машины готовы к вылету в любое время суток и при любых метеоусловиях. После нанесения ударов по врагу летчики благополучно вернулись на аэродром базирования.

На купянском направлении бронетехнику и опорные пункты украинских боевиков уничтожили расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" Западного военного округа. Одно из самых мощных орудий поражает вражеские огневые точки на расстоянии до 20 километров. Бойцы контролируют транспортные развязки, не позволяя противнику перебрасывать на передовую технику, боеприпасы и продовольствие. Несмотря на внушительные габариты, в случае опасности "Гиацинт" меняет место дислокации за считанные минуты.

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