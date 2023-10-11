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Представлены новые герои спецоперации

07:58
  • среда
  • 11 октября 2023

Гвардии старший лейтенант Даниил Костенко обнаружил несколько самодельных взрывных устройств

Минобороны России сообщило о новых подвигах российских военных в зоне проведения СВО.

Гвардии старший лейтенант Даниил Костенко во время передвижения гаубичной самоходно-артиллерийской батареи к новому месту дислокации обнаружил несколько самодельных взрывных устройств. Проложив безопасный маршрут, Даниил и его подчинённые без потерь преодолели заминированную территорию и нанесли удар по боевикам. Вражеская артустановка, постоянно обстреливающая наши позиции, была уничтожена.

Гвардии ефрейтор Дмитрий Михайлов в ходе воздушного наблюдения смог рассмотреть низколетящий беспилотник ВСУ и открыл огонь из ручного пулемета. Дрон боевиков, потеряв управление, рухнул на пустыре. Вражескому разведчику не удалось рассекретить позиции нашего противотанкового подразделения.

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