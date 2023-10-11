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В результате ЧП в лондонском аэропорту пострадали семь человек

07:56
  • среда
  • 11 октября 2023

На многоуровневой автостоянке произошло возгорание

По меньшей мере семь человек пострадали в результате сильного пожара в лондонском аэропорту "Лутон". Шестеро пожарных и один гражданский отравились угарным газом, сообщает "ТВ Центр".

Возгорание произошло на многоуровневой автостоянке второго терминала. По предварительной версии, взорвалась одна из машин, сработали автомобильные сирены. Начался пожар, пламя быстро распространилось по верхним этажам сооружения. Сообщают о частичном разрушении строительных конструкций.

Сейчас аэропорт закрыт. Все авиарейсы из международной воздушной гавани отложены до полудня по местному времени.

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Пожар в лондонском аэропорту "Лутон"
Пожар в лондонском аэропорту "Лутон"
Пожар в лондонском аэропорту "Лутон"
Пожар в лондонском аэропорту "Лутон"
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