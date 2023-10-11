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В Афганистане произошли новые землетрясения

07:59
  • среда
  • 11 октября 2023

Данных о разрушениях пока не поступало

Новые подземные толчки зафиксированы в Афганистане. Землетрясения магнитудой 6,3 и затем 5 произошли в провинции Герат, которая до сих пор не оправилась от предыдущего удара стихии, передает "ТВ Центр".

Данных о разрушениях в результате афтершоков пока не поступало.

В минувшую субботу мощное землетрясение уничтожило 13 населенных пунктов провинции. Его жертвами стали около двух с половиной тысяч человек, десятки тысяч пострадали и остались без крова.

Правительство талибов обратилось к мировому сообществу с просьбой о помощи. Землетрясение стало самым крупным в стране по количеству погибших с 1998 года.

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