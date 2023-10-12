Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Действуйте смело и решительно

Овны

Вы не любитель вести бухгалтерию и планировать расходы, но именно это придется делать в ближайшее время. Рассчитывайтесь с долгами, экономьте, копите деньги.

Тельцы

Все ваши союзы и партнерства пройдут проверку на прочность. Марс занял противоположный знак и готовится освободить вас от токсичных отношений и устаревших связей.

Близнецы

Отложите все амбициозные планы и займитесь своим здоровьем. Пройдите обследование, начните принимать лекарства или БАДы. Действуйте, наконец, с позиции взрослого.

Раки

Марс в родственном знаке Скорпион сделает вас смелее и креативнее. Налегайте на творческие проекты, занимайтесь самовыражением, экспериментируйте со стилем.

Львы

Осмотрите критическим взглядом свое жилище: может быть, ему нужны какие- то перемены? Это ваш фронт работ на ближайший месяц – сделайте свой дом еще уютнее к зиме!

Девы

Вам придется больше общаться с окружающими, контактировать с незнакомцами. Это хороший опыт, так что беритесь за такие предложения, и вы никогда об этом не пожалеете.

Весы

Пробил час для тех, кому не хватало сил или смелости, чтобы начать больше зарабатывать. Марс придаст вам энергии и уверенности, так что включайтесь в работу.

Скорпионы

В ваш знак пожаловал Марс, действуйте смело и решительно! Главное, не тратьте силы на конфликты или борьбу за чье-то внимание, действуйте как можно рациональнее.

Стрельцы

Чем бы вы ни занимались, помните, что за все в жизни нужно платить. Соблюдайте этические нормы, не пытайтесь использовать чужие слабости, не портите свою карму.

Козероги

Вам сейчас важно чувствовать себя частью команды, а вот работа в одиночку не принесет желанных плодов. Ищите единомышленников, общая энергия вас вдохновит.

Водолеи

Ваша активность на работе будет отмечена руководством и принесет не только похвалу, но и материальный профит. А вот менять работу вам пока не стоит.

Рыбы

Запишитесь в волонтеры или найдите другой способ приносить пользу людям. Ближайший месяц вы будете счастливы в команде, работающей с благородной целью.

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