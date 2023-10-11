ВС России сбили два украинских БПЛА над Брянской областью

Россия продолжает спецоперацию

В течение ночи среды, 11 октября, российскими военными были пресечены две попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотниками самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области.

Сведения о пострадавших и материальном ущербе не поступали, сообщает ТАСС.

Киевский режим не оставляет попыток атаковать российскую территорию с помощью беспилотников, однако ее защищают силы противовоздушной обороны и система радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Западные СМИ отмечали, что войска РЭБ с обеих сторон проводят "более искусные" и рискованные операции — электронная война, возможно, не очень привлекательна и не особенно заметна, однако именно она способна во многом повлиять на ход боя.

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