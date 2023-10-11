ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России сбили два украинских БПЛА над Брянской областью

08:18
  • среда
  • 11 октября 2023

Россия продолжает спецоперацию

В течение ночи среды, 11 октября, российскими военными были пресечены две попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотниками самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Собянин сообщил о предотвращении попытки атаки летевшего к Москве беспилотника
Корабли ЧФ уничтожили беспилотные катера ВСУ возле Севастополя

В ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области.

Сведения о пострадавших и материальном ущербе не поступали, сообщает ТАСС.

Киевский режим не оставляет попыток атаковать российскую территорию с помощью беспилотников, однако ее защищают силы противовоздушной обороны и система радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Западные СМИ отмечали, что войска РЭБ с обеих сторон проводят "более искусные" и рискованные операции — электронная война, возможно, не очень привлекательна и не особенно заметна, однако именно она способна во многом повлиять на ход боя.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Обломки БПЛА ВСУ
Обломки БПЛА ВСУ
Обломки БПЛА ВСУ
Обломки БПЛА ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.