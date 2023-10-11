Пушков назвал губительный для Украины шаг США

Внимание мировой общественности сместится на Ближний Восток

На фоне обострения палестино-израильского конфликта потенциальный удар США по Ирану может привести к значительному снижению финансовой и военной поддержки Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Как отметил политик, на данный момент в США уже создана "антиисламская коалиция", члены которой призывают нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена к нанесению превентивного удара по позициям иранских военных в регионе.

"Если США пойдут по этому пути, то кризис на Ближнем Востоке точно нанесет мощный удар по поддержке Украины", - написал Пушков.

Сенатор также добавил, что в этом случае фокус внимания мировой общественности, вероятно, окончательно сместится на Ближний и Средний Восток. В условиях геополитической турбулентности любой – даже самый маловероятный сценарий – может претвориться в жизнь уже завтра, подчеркнул он.

За последние несколько дней в западных СМИ появилось множество публикаций, в которых представители экспертного сообщества активно обсуждают тему возможной причастности Ирана к атакам палестинского движения ХАМАС на Израиль. В свою очередь официальный Тегеран моментально ответил на обвинения Запада. Так, постоянный представитель Ирана при ООН заявил, что решения, принимаемые палестинским движением сопротивления, являются полностью автономными.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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